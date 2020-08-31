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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:01:07 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.
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