Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki vatandaşları tehlikeye karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ekranlarındaki ortak yayında açıklamalarda bulunuyor.

Heyelan tehlikesine karşı uyardı

Sel felaketinde can kaybının ve aranan vatandaşların olduğunu söyleyen Erdoğan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir.



