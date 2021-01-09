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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidimizin ailesini aradı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidimizin ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 22:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidimizin ailesini aradı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulunarak taziyelerini iletti.

Şehit Mehmet Çelik'e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

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