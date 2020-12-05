  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:21:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım gö..
CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Siyaset

CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na is..
Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!
Dünya

Suudi Arabistan ve Katar'dan sürpriz adım!

ABD ve Kuveyt liderliğinde düzenlenen görüşmelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ile anlaşmaya varılma noktasında umutlu olduğunu belirtti..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay