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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:53:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.

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