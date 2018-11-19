Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile dostluğumuzu dayatmalara göre belirlemedik

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir.

Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz'den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Hem kendimizin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız.

Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır. Türkiye Rusya'dan 1987'den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.

Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye'de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019'da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır.

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