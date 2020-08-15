Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Gereğini yaparız

Dün akşam saatlerinde memleketi Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün toplu açılış törenlerine katıldı. Erdoğan açılış töreninin ardından AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yemek programında bir araya geldi. Rize'de yapılan projeler hakkında bilgiler veren Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rize Havalimanı'nın 2022 yılına yetiştirileceğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimiz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz." dedi.

"18 yıllık iktidarımız döneminde bahanelere sarılmadık. Kimsenin hayallerimizle aramıza girmesine izin vermedik." diyen Erdoğan Türkiye'nin tüm mazlumların umudu haline geldiğini ifade etti.

"Boyun eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücünün artık rakipleri tarafından dahi kabullendildiğinin altını çizen Erdoğan, "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Yunanistan ve Fransa'ya çok net uyarı

Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Yunanistan ve destekçisi Fransa'ya resti çeken Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla izin vermeyiz. Yunanistan ve Fransa bu tavrını sürdürürse gereğini yaparız" dedi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edeceğini aktaran Erdoğan en küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı fazlasıyla vereceklerini dile getirdi.

"100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır" diyen Erdoğan Türkiye'nin bugüne kadar uzlaşımcı ve yumuşatıcı bir politika izlediğini Yunanistan'ın ise tam tersi bir tavır sergilediğini belirterek "Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde oldukça kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız" ifadelerini kullandı.