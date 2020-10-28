Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile bir görüşmemiz oldu. 'Artık bu işe Kafkaslar'da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım' de