Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 27 Mayıs darbesini ve Adnan Menderes'i idam eden zihniyeti sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan paylaşımında, "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

''Halen bu zihniyet türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır''

Bir diğer paylaşımında, "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sonraki mesajlarında şunları kaydetti:

"Bugün halen bu zihniyet milletin bizatihi kendisini aşağılayan; demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden; yalanlarla, iftiralarla bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bir yapıda, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır. Medeniyetimizin son kalesini, mazlumların tek umudunu, evimizi, yurdumuzu, göz bebeğimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni ve demokrasimizi bu darbeci zihniyete karşı korumak ve hep bir adım ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin diğer bir paylaşımında ise "Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.