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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:49:33 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmran Han'a teşekkür etti ve geçen hafta Peşaver'de yaşanan terör saldırısı için bir kez daha taziyelerini bildirdi.

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