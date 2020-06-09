Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Üretmeyi başardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ilaç geliştirme çabalarıyla ilgili önemli bir müjdeyi duyurdu.

"Kendi sentezimizle üretmeyi başardık"

Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125’i bulmuştur. Hekimlerimizin COVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır" ifadelerini kullandı.