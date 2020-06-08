Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin başındaki zat bu hesaptan anlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor.

102 ülkeye yardım gönderdik

Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti.

11 şehir hastanemiz oldu

Aynı şekilde Okmeydanı'ndaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlandıracak bu işi.

Yollar kullanılabilecek

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağolsun kısa zamanda yolları bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı.

Maske, mesafe ve temizlik

Sevgili halkıma hitap ediyorum. Aman ne olur, ihmal etmeyin. Bir kere maskeyi ihmal etmeyin. İki mesafe. 1,5 metre kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Üç temizlik. Elimizi bir yere sürdük, hemen elimizi yıkayalım. Dezenfekte olalım. Yapalım ki, başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki, kısa zamanda 65 yaşındaki kardeşlerim, ağabeylerim bu işten zarar görmeyecektir. 18 yaş altı onları da birleştirdik. İki bölümde değerlendiriyorduk. Orada da gençlerimiz de 'Ben gencim nasıl olsa bana bir şey olmaz' demesin. Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, askere gidenler filan yaptıkları işler, doğru şeyler değil. Sen meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare Bilim Kurulu hocalarımızın söyledikleri maske, mesafe, temizlik.

Üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı

Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi. Biz siyasette yola çıktığımızda Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz demiştik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu dört temel taşın üzerine ulaşımı, tarımı, dış politikayı ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilin 81'inde üniversitemiz var.

Vatandaşlarımız rahat bir şekilde ilaçlarını alabiliyorlar

Avrupa'da, Amerika'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Bay Kemal zamanında hastanelerin alt katında eczaneler vardı, ilacı bulamıyordunuz. Biz bunu kaldırdık, dedik ki istediğiniz eczaneden ilacını alırsın. Rahat bir şekilde eczaneden ilaçlarını insanlarımız alabiliyor. İnsanlar ölüyor torbalar içerisinde bir yana koydular. Ülkenin adını vermeyelim şimdi. Fransa'yı dinlediğinizde havasından geçilmiyor. Tablo ortada. 100 kişiden 18'i Fransa'da hayatını kaybetmiştir. Hamdolsun biz de çok farklı seyretti. Hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımızda herhangi bir ayrımı yapmıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz.

Yapışık ikizlerle ilgili müjdeyi verdi

İki tane tersten yapışık yavru. Yaşları 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki, 'Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı'. Doktor arkadaşlarım resimleri çektiler gönderdiler. Biz bu iki yavrumuzu Antalyalı, bunları İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli. Bizden de iki doktor gönderdik. Doktor Celani adı. Bizim iki doktor da ameliyatı girdiler. Kırk iki kişilik ekiple ameliyat gerçekleşti. Hamdolsun bu yavrularımız şu anda başarılı geçen ameliyattan sonra oradaki belli bir süreyi doldurdular. Belki bir ay, belki 15 gün sonra Türkiye'ye dönüş olacak.

İyi niyetimizle adımı attık. Orada bir Türk armatör, bir de Keşmirli 'Bedeli ne ise biz ödeyeceğiz' dediler. Bu bedeli üstlendiler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi üstlenmiştik, yapacaktık. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Bütün vatandaşlarına genç yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

"O gün biz Elazığ depreminin altında kalırdık"

Orada gördüğünüz gibi Elazığ depreminde Fethi Sekin hastanesi olmamış olsaydı, o şehir hastanesi biz orada adeta depremin altında kalırdık. Ama o gün en ufak sıkıntı yaşamadan bütün yaralıları bu hastanemize taşıdık. Bunlar zaten yaşanır, konuşulmaz. Manisa, Kayseri, Eskişehir şehir hastaneleriyle donatılmış yerler.

"Muhalefetin başındaki zat bu hesaptan anlamaz"

Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bunun hesabını ver' diyor. Bunun hesabını vermekten anlamazsın. Yapılan şey ortada, devletin cebinden 1 kuruş çıkmadan bu hastaneler yapılıyor. Tek şey işleticiyle devletin arasındaki protokoldür.

Hemşiremiz yavrusunu göremeden vefat etti

Çam ve Sakura Hastanesi'nin finansörü Japonya. Japon Başbakan'la açılışını birlikte yaptık. Buna benzeyen örnekleri çok yapacağız. Şimdi yavruların ismi geldi, Derman ve Yiğit. Çarşamba günü inşallah geliyorlar. Bu arada kaybettiklerimiz için Allah rahmet eylesin. Bir hemşiremiz yavrusunu göremeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Balkondan istiklal marşı çağrısı yaptık. Ben de eşimle birlikte balkondan istiklal marşı okuduk. İnşallah telafi eder aslımıza döner, çalışmalarımıza devam ederiz.

Arkadaşlarımızın teklifiyle o ismi verdik

Yatırımların durması gibi bir şey bizim kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. İnşallah bu yıl sonuna kadar 15 kadar daha baraj açılışı yapacağız. Bunlar açılışı yapılacak olanlar. Temelini atacağımız barajlar var. Ilısu'dan yıllık gelirimiz 1,5 milyar olacak. Gerek tabii burada sulama, gerekse enerji bu noktada özellikleri olan bir yer. Malum ülkemizde bir numara, dünyada iki numara. Aynı şekilde Ilısu çok çok önemli. Hakkını teslim edelim. Temelini Veysel Eroğlu hocamızla beraber atmıştık. Arkadaşlarımızın teklifi üzerine Ilısu Barajı'nın adını Veysel Eroğlu verdik.

Bunlar olmasaydı mücadelede başarılı olamazdık

Halk siyasetten hizmet bekler. Bu hizmeti yapmayı mecburuz biz. Savunma sanayiinde çok ciddi bir sıçramanın içerisindeyiz. Mesela SİHA'lar, İHA'lar, şimdi Akıncı geliyor. Bunlar olmamış olsaydı terörle mücadelede beklenen mücadeleyi elde edemezdik. SİHA'larla başarıyı elde ettik, İHA'larla koordinatları belirledik F-16'lar indi vurdu. Bir de şimdi aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. İnşallah burada sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız ODTÜ'nün çevresinde onun da çalışmasını yapıyor. Aşı ilaç da dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor.

En modern ve nitelikli sağlık yatırımları

Çalışmalar daha çok kök hücre, gen tedavisi, uzaktan teşhise ilişkin gibi alanlarda araştırma geliştirme yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah Türkiye'yi en modern ve nitelikli sağlık yatırımlarına getireceğiz. Biz 5 milyon 500 bin kişiye 1000'er lira o sıkıntılı dönemde destek verdik. Buna bile muhalefet ne verdiniz ki diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. Sosyal Dayanışma Vakfı bu tür garip gurebaya, fakir fukaraya Aile Dayanışma Sosyal Bakanlığımıza bağlı, dar gelirlilere maaş veriyor.

Sağlık turizminde durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazlarını ürettik. Siparişler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 60 bin civarında sipariş var. Bir de aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız şu anda onun çalışmasını yapıyor. ODTÜ'nün çevresinde yapılacak. Orada da ciddi bir sıçrama istiyoruz yapalım. Aşı ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışmalar daha çok, kök hücre, gen tedavisi gibi alanlarda AR-GE yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah, ülkemizi bilgi ihraç eden parlak bir geleceğe taşıyacağız.

"Enflasyon da tekrar düşüşte"

5,5 milyon dar gelirliye biner lira veriyoruz, buna kalkıp Bay Kemal ne verdiniz ki diyor. İkinci çeyrekte biraz sıkıntılı olacak ama 3-4'te bu işi toparlayacağız. Faiz aşağı doğru çekildi. Enflasyon da tekrar düşüşte. Yatırımcılarımız hadi bakalım buyrun yatırıma.

"Haksız fiyat artışını MASAK inceleyecek"

Sahtekarlara ve soygunculara karşı üzerine gitmeye devam edeceğiz. Nerede bu tip şebekeler yakalanırsa bunlardan gerekli hesap sorulacak. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız fiyat yapanlara yasal işlemler başlatılıyor. Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye de devam edeceğiz. Haksız fiyat artışlarıyla ilgili MASAK incelemeleri yapacak. Bu da bir terördür, buna da biz fırsat vermeyeceğiz. Haksız Fiyat Değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu kurul denetimleri yapacak. Üretici, tedarikçi ve işletmeler hakkında da idari para cezası verebilecek.

Turizm koridorunun açılması

Türkiye bir çekim alanı haline gelecek. Geçenlerde Putin ile bir görüşme yaptım, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gönderin gelsinler. Haber geldi Türkiye'yi gidilebilecek destinasyonlara koymuşlar. Sayın (Boris) Johnson ile bir görüşme yapmıştım, Türküm diyorsun oradan buraya gelecek olan turistler var onların da önünü açın dedim. Almanya ile bir görüşmemiz olacak ama ben inanıyorum ki Almanya da Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin önünü kesemeyecek. Bu Şengen'e de ters. Merkel ile yapacağımız görüşmenin hayırlı olacağına inanıyorum. Dünyada da bu turizm çok önemli bir çekim alanı oluşturuyor.

Putin ile yaptığım görüşmede, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler" dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters.

Dünyada turizm önemli bir görev ve çekim alanı oluşturuyor. Türkiye olarak halkının %99'u Müslüman olan ülkeyiz. Bir başka özelliğimiz daha var. Kimse ben varsam kimse yok" hakkına sahip değil. Şunu bileceksin "Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var" Bakın koronavirüs var. Bunu yaşıyoruz. Güç var mı ortada. Bunu görmeliyiz. Dayanışma içerinde olmalıyız.''

"Hafter sürecin dışına çıkabilir"

Son durumda Türkiye, BM'nin tanımış olduğu Sarrac'ın destekçisi. Karşıda da darbeci Hafter var. Biz Hafter ve yanında kim duruyorsa dursun karşılarında duruyoruz. Şu ana kadar da birçok yer alındı. Hayati yerlerde de ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi. Fatiye havalimanı çok çok önemliydi ve alındı. Adeta Tunus'ua dayanan Kuzey'deki koridor tamamen Sarrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Tabi bu durum Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor Sarrac ve ekipleri kovalıyor.

Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Hafter'in bütün gücü Rusya'dan geliyor.

Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Ve yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Belki böyle bir adım olabilir. Sayın Putin ile de görüşmem gerekecek. Kahire zirvesine Rusya'nın farklı bir şekilde katılması. Hepsinden öte Rusya'nın burada yer alıyor olması hepsinden ötesindeydi çünkü "burada benim askerim yok" açıklamasıydı. Böyle bir durum söz konusu. Kendileri ile bunları konuşmak istiyorum. Konuştuktan sonra bunların planlamasını yaparız diye bir düşüncem var. Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor.

"SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var"

SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var. Yetiştiremiyorlar hatta. Gerek özel sektörde olan bu firmamıza çok çok büyük şeyler var, devletin attığı adımlar var. Gelişmeler çok daha farklı zemine doğru kayarak üretimde çok daha adım atılmış olacak.

"İdlib'de bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi"

Şu an itibarıyla M4 güzergahında zaman zaman bazı sıkıntılar olsa da iş fena gitmedi. 200 bin civarında İdlibli de geri döndü. Özellikle de kuzeyde briket konutlar yapıyoruz. Hedefimiz burada ilk etapta 20 bin planlamıştık, belki bunu 50 bine çıkartacağız. Yoğun bir şekilde ona devam ediyoruz. Bu konuda 50 bini yakalarsak bu İdlibliye rahat verecek. Bu konutlarla oradaki rahatlama İdlib'liyi daha rahat hale getirecek. Süleyman (Soylu) beyin de anlattığı gibi bu insanların Allah yardımcısı olsun bu ne çile. Bu insanlar kar kış demeden çok daha zor şartlarda yaşadılar.

ABD'de ırkçılık gerilimi

Bu üzüntü verici bir olaydı, bunları sayın Trump'a da söyledim. Gerçekten orada polisin adeta gırtlağına basarak ona nefes alamıyorum çığlıklarını arttırtan olayy sıradna bir olay değil. Günümüzde bu ırkçı yaklaşımın bazen siyahilere, bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. Biz Müslüman olarak ayrım yapmaksızın tüm insanlığın haklarını korumaya devam edeceğiz. Ben özellikle de şunu çok merak ettim. Sayın Obama ile çok çok iyi günlerimiz oldu. Sayın Obama bir siyahi olarak 8 yıllık başkanlığı döneminde ABD'de ne gibi adımlar attı. Bu kültürel birikim ve insana bakışla ilgili tavırlar çok önemli. Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur ilkesini biz şiar edindik. Protestoların büyümesi ve farklı ülkelere yayılması protestolara meydana vermiştir.