Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de programı yoğundu.

Akşam saatlerinde liderler Walter Edward Washington Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. NATO'nun 75'inci yıl zirvesinde resmi karşılama töreni gerçekleşti, aile fotoğrafı çekildi.

Daha sonra NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu başladı. Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

ERDOĞAN, MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Her iki görüşmede de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kaynak: AA

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