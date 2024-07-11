  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-11 01:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de programı yoğundu.

Akşam saatlerinde liderler Walter Edward Washington Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. NATO'nun 75'inci yıl zirvesinde resmi karşılama töreni gerçekleşti, aile fotoğrafı çekildi.

Daha sonra NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu başladı. Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

ERDOĞAN, MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Her iki görüşmede de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kaynak: AA

Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?
Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

Gündem

Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"
ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

Dünya

ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz" Erdoğan "NATO savaşın tarafı olmasın"

NATO liderler toplantısı ABD’de başladı: KRİTİK ZİRVE
NATO liderler toplantısı ABD’de başladı: KRİTİK ZİRVE

Gündem

NATO liderler toplantısı ABD’de başladı: KRİTİK ZİRVE

Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!
Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!

Gündem

Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!

Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!
Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!

Gündem

Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık! Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi!

NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler
NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler

Dünya

NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler

NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler
NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler

Dünya

NATO'dan kritik duyuru! Türkiye'yi seçtiler

{relation id:1868277 slug:'abd-ve-ingiltere-yangina-korukle-gidiyor-ukraynaya-tarihi-destek-verecegiz-erdogan-nato-savasin-tarafi-olmasin'}

{relation id:1868227 slug:'perincek-nato-yu-boyle-desifre-etti-namlular-turkiyeye-donuyor-fetoye-karsiysak-neden-nato-taraftariyiz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23