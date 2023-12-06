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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'un doğum gününü kutladı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'un doğum gününü kutladı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'un doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un doğum gününü tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 55'inci yaş gününü kutlayan Caparov'a gönderdiği mesajda, iyilik, sağlık ve mutluluk, Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da refah ve kalkınma diledi.

Erdoğan, Kırgızistan ile kardeş halkların ortak tarihi ve kültürel köklerine dayanan derin ve çok yönlü ilişkilerin sürekli güçlenmesinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

"İşbirliğimiz derinleşerek devam edecek"

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Erdoğan, "Stratejik işbirliğimizin ikili ve çok taraflı formatlarda olduğu kadar bölgesel düzeyde de derinleşerek devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesinin Ken-Suu köyünde 6 Aralık 1968'de dünyaya gelen Caparov, 28 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştı.

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