Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.