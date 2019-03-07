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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki programını tamamladı. Erdoğan'ın yeni durağı Siirt olacak.

07 Mart 2019 Perşembe 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Mardin’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere öğlen saatlerinde Mardin’e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Mardin’deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılarak Siirt’e hareket etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:01
  1. Siirt
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mardin

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