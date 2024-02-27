Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e gönderme: Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Hiç merak etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da "Özgür"leştireceğiz.

Bir önceki nasıl 13 seçim kaybedip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.

81 vilayetimizin tamamı gibi Manisa'yı da Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturmayı amaçlıyoruz.

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Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir.

Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle 31 Mart'ta büyükşehiri ve ilçeleriyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır.

İçeride ve dışarıda birileri milletimizin canını sıkmak için ısrarla uğraşıyor. Türkiye'nin sıkıntısı yok mu? Var ama bunun çözümü de yine AK Parti'dedir.

Çalışanlarımızın dertlerini birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntılarını birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçlarını birlikte gidereceğiz.

Nerede terör örgütleri, nerede teröristan, hepsi bugün darmadağın oldu. Ekonomideki sıkıntılar da yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek.

Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

Geçtiğimiz 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye yüzyılının alt yapısı olarak görüyoruz.

Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyenlerin huzurumuza kast edişine beraber şahit olduk.

Milleti umursamayan muhalefet anlayışının, sorumsuz politikaları yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir.

Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

(CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.

Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz.

CHP'nin kurduğu ittifaklarda açıklık var mı? CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. Nerede, kimlerle demlendiği belli değil.

3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.

Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

(Muhalefete)Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz

Son 21 yılda Manisa'ya 190 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Toplam 2 bin 414 yataklı 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete soktuk.