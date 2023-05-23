Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'dan duyurdu: Süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "(Deprem sonrasında) Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısının yüreklerinden bir an olsun dinmediğini söyledi.

Bugün alanda 50 bin vatandaşın olduğunu belirten Erdoğan, "50 bini aşkın insanımızı depremde malum kaybettik ama buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde bizimle buluştular. Tabii bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Malatya'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im bizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza buyursun." dedi.

Erdoğan, afetin ilk saatlerinden itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, arama kurtarmadan, yardım ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

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Depremden bu yana 650 bin görevlinin depremzedelere hizmet için görev yaptığını, arama kurtarma ekibi olarak 35 bine aşkın personelin bölgede çalıştığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Katar'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Pakistan ve Balkanlara kadar tüm kardeşlerimizin duasını, desteğini de yanımızda gördük. Kimi elinde avucunda ne varsa göndermeye uğraştı, kimi ülkemiz adına yardım kampanyaları düzenledi, kimi deprem bölgesine binlerce konteyner, on binlerce çadır sevk etti, kimi bizzat gelerek acımızı paylaştı, milletimizle dayanışma sergiledi. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden çok daha büyük bir ülke olduğu, depremden sonra bir kez daha görüldü. Biz dünyanın dört bir yanında hiçbir ayrım yapmadan, sıkıntılı günlerinde insanların yardımına koşmuştuk. Onlar da asrın felaketinden sonra ülkemize karşı şükran borçlarını ödemenin gayretinde oldular. İçe kapanmak yerine ihtiyaç anında, mazluma el uzatmanın değerini böylece bir kez daha anladık. Biz de depremden sonra illerimizi ziyaret ederek hem milletimizin acısını paylaştık hem de yürütülen çalışmaları yerinde denetledik."

6 Şubat'tan bu yana defalarca ziyaret ettiği Malatya'ya en son, deprem konutlarının temel atma ve teslim töreni için gittiğini ve depremzedelerle iftar yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya döneminde de Malatya dahil deprem bölgesini asla unutmadıklarını, afetzedeleri kaderlerine asla terk etmediklerini, bir taraftan mitingler vesilesiyle il il dolaşırken, diğer taraftan da yapılan çalışmaları günbegün takip ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "Haftalar boyunca buradan ayrılmayan bakanlarımızdan düzenli bilgi aldık. Belediyelerimize deprem bölgesindeki tüm il ve ilçeleri zimmetleyerek yükümüzü hafiflettik. Mülki idare amirlerimizi, diğer illerden takviye ekiplerle daha da güçlendirdik. Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

"Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı"

Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı yeniden elden geçirdiklerini, zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutların temellerini attıklarını belirten Erdoğan, özellikle kentsel dönüşüm veyahut da bu depremde zemin etütleri ile bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde, yerinde dönüşümün adımını attıklarını söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık. Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk. Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk 3 ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik. Şehrimizde 70 bini deprem konutu, 25 bin 300'ü köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutu inşa edeceğiz. Bunların yanı sıra 13 bine yakın iş yerimiz de faaliyete geçti. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? 'Bu kadar sürede hastane mi yapılır' diyordu. Yaparsak biz yaparız."

Erdoğan, şimdi hedefin 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa etmek olduğunu belirterek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı, daha güzel bir yer haline getirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim, kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz. Enkazlar temizlendikçe, deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bunu cumartesi günü gittiğimiz Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta gördük. Bunu pazar günü ziyaret ettiğimiz Hatay ve Gaziantep'te gördük. Bunu bugün burada yani Malatya'da da gördük" diye konuştu.

Malatya'daki çalışmalara yönelik video sunulduktan sonra Erdoğan, alandaki vatandaşlara "Nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Daha da güzel olacak." dedi.