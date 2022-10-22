Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

85 milyonun her bir ferdi bizim öz kardeşimizdir. Bu ülkede yıllarca toplumun farklı kesimleri sosyal ve siyasal hayattan dışlanmışlardı. Başörtüsü kızlarımızın en temel haklarından olan eğitim hakları saçma sapan gerekçelerle elinden alınmıştı. Göreve geldiğimizde ekonomisi çökmüş bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Daha evvel hayal dahi edilemeyen reformları tek tek hayata geçirdik. Başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Danıştay'ın önünden ayrılmayanlara rağmen ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırdık. Mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

"Avrupa şu anda bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor"

Avrupa şu anda bu kışı nasıl geçireceğiz endişesi taşıyor. Biz böyle bir endişeyi taşımıyoruz. 20 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz reform irademiz sayesinde Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik dönüşümünü, ekonomik atılımını bizimle yaşadı. Reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İki hususun altını çizerek özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'de vatandaşa hizmet etmek noktasında kimse bizim elimize su dökemez. İki, milletimizin talep ettiği reformları hayata geçirme konusunda hiç kimse bizimle yarışamaz. Muhalefete samimi bir çağrıda bulundum. Buradan aynı davetimizi tekrarlıyorum, bunun yolu bellidir. Kanun teklifleriyle oyalanmak yerine anayasa değişikliğiyle kalıcı çözüme kavuşturalım, aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? 2023 seçimleri öncesinde tarihi bir uzlaşmaya imza atalım.

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