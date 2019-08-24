Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru gürültüye papuç bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün resmen hizmete açtığımız bu konaklar, şehrimize ve ülkemize yakışan eserler oldu.

- Konutuyla, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla hocalarımızı burada ağırlayacağız.

- Bugün Çaykur'un çay paketleme fabrikasının açılışını yapıyoruz.

- Yükseköğretim yurt kapasitemiz 5 bini buldu. Sporun her branşı için pek çok tesisi faaliyete geçirdik.

- İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Rize'ye şehir hastanesi yapacağız.

- Rize'de 800 yataklı şehir hastanesi yapmak için çalışmalarımız sürüyor.

- Havalimanıyla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptık, 1,5 yıl içinde bitirip hizmetinize sunacağız.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın mücadelesini veriyor.

- CHP'nin başındaki zat hep başka yolda gidiyor. Ülkemizin yanında değil karşımızda saf tutuyor.

- Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak, husumet çemberinin yanında yer aldı. Kuru gürültüye pabuç bırakmadık.

- Araştırma ve sondaj gemilerimiz bölgede belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

- CHP'nin başındaki zat istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun biz bu işi sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Terör örgütlerinin temsilcileriyle düşüp kalkmaktan bunların gözleri de kör olmuş.

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