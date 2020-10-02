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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:55:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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