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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:11:14 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"
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