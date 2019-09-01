Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti01 Eylül 2019 Pazar 19:42
KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, belediyeye gelişinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı da kabul etti.
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