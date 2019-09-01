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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

01 Eylül 2019 Pazar 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı da kabul etti.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:42
  1. kabul
  2. Konya Büyükşehir Belediyesi
  3. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. ziyaret

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