Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımız günlere giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

PKK'dan FETÖ'ye, teröre karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası tuzaklara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, ülkemizin altyapısını bugünleri için kurduk.

Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımız günlere giriyoruz.

İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Karşımızdakiler geleceği değil eski Türkiye'yi vaadediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin, kaosların güzellemesini yapıyorlar.

"Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı Türkiye'ydi"

Her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir ülke inşa ettik. Onların dönemi üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu Türkiye'ydi. Biz şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı Türkiye'ydi.

Kılıçdaroğlu'na SSK hatırlatması

Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Rahmetli Savaş Ay'a ne dedi? Suçu o zamanın Başbakanına attı. Biz şu anda devlet yönetiyoruz. 19 şehir hastanesi, yüzlerce hastanemiz var. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık.

"Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

Teröristlerin inlerinden çıkamadığı Türkiye inşa ettik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz.

"Konforlu bir Türkiye inşa ettik"

Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yol, otoyol, havalimanları, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli, konforlu hale geldiği Türkiye inşa ettik. İşte İstanbul-İzmir, 3 saat 15 dakikaya düştü. Şimdi Manisa-İzmir, Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir düşünün ne kadar mesafeydi? Sabuncubeli Tüneli ile bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, ticareti baltaladığı Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan Türkiye inşa ettik.

"Savunma sanayiini yüzde 80 yerli hale getirdik"

Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Biz savunma sanayimizin dışa bağımlılığını geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstikbalimizi ve istiklalimizi garanti alan Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Terör örgütlerini bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsızediyor. Onların iyi dediği Türkiye bırakın geleceğine güvenle bakmayı, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rakabet ettiği ülkelerden medet uman ülkelerdi.

"Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu, şimdi tüfeklerimiz, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarımızı üretiyoruz"

Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Şimdi tüfeklerimiz, İHA, SİHA, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Bir deprem ülkesi olan ülkesinde yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek daha güvenli bir Türkiye inşa ettik. Van depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Bingöl depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu. Kütahya Simav'ı inşa ettik mi? Gölcük'te, Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik bunları da inşa ettik.

Sulamadan modernizasyona kadar aldığımız tedbirlerle Avrupa'da ilk sıraya dünyada ilk 10'a çıkarmış Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, kurak topraklarda kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, toprağı terk edip geçimini aradığı bir Türkiye'ydi.

"Biz dünya barışı için varız"

İki gün önce Ukrayna'daydım. Bir hafta önce Soçi'deydim. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız. Bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Elele, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Manisay'a yapılan hizmetleri açıkladı

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşümde 11 bin 253 bağımsız bölümün inşaasını yıkıp yeniden yaptık. Gördes ve Soma'daki millet bahçelerimizle birlikte 5'ini hizmete sunduk. Ulaştırmada göreve geldiğimizde Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 546 kilometre ilave ettik. 128 kilometre de Manisa'dan geçen İstanbul-İzmir otoyolunu Sabuncubeli Tüneli, Akhisar çevre yolunu tamamlayıp hizmetinize sunduk.

Yapımı devam eden Ankara-İzmir YHT projesiyle Manisa'yı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Manisa'ya 27 adet baraj ile 11 gölet yaptık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 218 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini sulamaya açacağız. 75 adet taşkın koruma tesisiyle Manisa şehir merkezi 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk.

Manisalı çiftçilerimize 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bir üzüm bağını ziyaret ettim buraya gelmeden önce. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi istismara meydan vermemektir.

Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı 27 lira oldu

Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran, 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümünü Toprak Mahsülleri Ofisimiz, bu yılda değerlendirmelerimizi yaptık fiyat olarak güçlü devlet, güçlü çiftçi olarak 27 lira olarak belirledik. Sizin samimiyetiniz, ihlasınız, bereketiniz var ya, inşallah üzümlerdeki bereketi de artıracaktır. İnşallah 2 gün içeriside üzümlerimizi toparlayıp, 1 hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım.

Kuru üzüm fiyatımızın üretici, ihracatçımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim hizmetleri

Manisamıza son 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatmaya devam edelim. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi, 1 teknopark, 30 ARGE kurduk. Şehrimizde sigortalı çalışan sayımızı 437 bin seviyesine yükselttik. Şehrimize kazandırılan 4 milyar 665 lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz.

Eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise bina, 700 yataklı pansiyon, spor salonları, üniversitemizin hastane, öğrenci ek binalarının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisi hizmete açıyoruz. Sağlıkta Manisa Şehir Hastanemizin, Merkez Efendi Devlet Hastanemizin, Kula Devlet Hastanemizin, Ahmetli İlçe Hastanemizin ve sağlık evlerimizin açılışını yapıyoruz.