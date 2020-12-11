Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu gaza geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması için "Gaza geldi, hayırlı olsun" dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, Dağlık Karabağ'daki zafer dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması için "Gaza geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.