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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti.

2019-10-30 20:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

 

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