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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi! İlk ses İmamoğlu'ndan çıktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi! İlk ses İmamoğlu'ndan çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' açıklamasından sonra ilk ses CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi! İlk ses İmamoğlu'ndan çıktı

 Yeniakit.com.tr 

Partisinin Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk çalışmanın 26 Haziran'da başlayacağını söyledikten sonra şöyle devam etti:

'Rahatsız olanlar var, olacaklar'

"İstanbul, her geçen gün daha da güzelleşmektedir. Bu güzel eserlerle dikkatleri üzerinde topluyor. Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul’un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul’un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak."

İlk ses İmamoğlu'ndan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Rahatsız olanlar var, olacaklar' mesajından sonra ilk ses CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sözlerine, "Efendim, 'kanal yapacağız, İstanbul kurtulacak. Milli bir proje' Ya Allah'ın aşkına; şundan daha milli bir proje var mı? Doğayı korumak yaşamı korumaktır. Doğayı korumak ve geliştirmek, yeşil alanları büyütmek, geleceği kurtarmaktır. Bakın bu kadar net. Dünyanın en birinci meselesi şu anda yeşili korumak, küresel ısınmaya karşı mücadele vermek." diyerek başladı.

'Bizim o işe tahammülümüz yok'

'Temel Atmama Töreni' ile arıtma tesisinin açılışını engelleyen CHP'li İmamoğlu, 'doğa' vurgusu yaptı. "Doğaya karşı yapılan yanlışlar, bir güvenlik sorunudur; hayatı tehdit eder." diyen İmamoğlu, "Bizim o işe tahammülümüz yok. İstanbul buraya kadar geldi. Buraya tahammülümüz yok. Bunun şovu da olmaz. Allah aşkına yapmayın. Ama bak bunun olur. 'Efendim, millet bahçeleri yapıyoruz', Allah razı olsun. Daha fazlasını yapın. Daha fazla yeşil alanlar yapın; ama bunu yapmayın. Bu yanlıştan dönün. Israr ediyoruz, yalvarıyoruz hatanızdan dönün. Yanlış yapıyorsunuz. Elinizdeki yetkiyle, İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Prof Celal Şengör kanal İstanbul'un yapımı ile ilgili ne çevresel ne depremsel herhangi bir sakınca ın olmadığını kendisi gibi SOLCU olan bu LAVUKLARA gözlerinin içine baka baka KAFALARINA ÇAKTI. Ama bunlar şartlanmış kafa olduğu için akılları almadı. Onlar emperyalist batıdan icazet aldıkları için kanal İstanbul'u onlar adına engellemeye çalışıyorlar.
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ALİ OSMAN

Konuşada bakın hele hele,yeşil alam yapın diyor sen yapsana be adam.heykel yapmaktan başka neyapıyorsunki putprtest...Hala bunu adam sanıyorlar ya ona yanıyorum. 
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