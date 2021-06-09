Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul için tarih verdi: İlk kazma vuruluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul için geri sayım başladı.
Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" açıklamasının ardından gözler ay sonuna çevrilmişti.
Dev proje için tarih netleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağını söyledi.