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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlılara seslendi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlılara seslendi

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlılara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin telefonundan Kahramanmaraşlılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, telefonla Pazarcıklılara seslenerek selamlarını iletti.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık ilçe seçim bürosunu ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon aracılığıyla halkı selamladığı konuşmayı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan seslendiği afetzedelere selamlarını ileterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Verilen sözleri, inşallah süratle yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Pazar günü seçimi de başarılı bir şekilde atlattıktan sonra tekrar Kahramanmaraş'ta muhteşem bir mitingi zaten yapmıştık ama bir de deprem bölgelerine yeniden, yeni ekibimizle beraber ziyaretlerimi gerçekleştireceğim. Şu anda kalan 3-4 gün içinde, yoğun bir çalışmayla inanıyorum ki sandıkları patlatacaksınız. Sandıkları patlatarak da inşallah muhatabımıza gereken cevabı Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi yine verecek, hele hele Pazarcık bu cevabın en muhteşemini verecek, ben buna inanıyorum."

Kirişci de paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, depremzedeleri evlerine kavuşturmanın temel hedefleri olduğunu işaret ederek "Bu süreçte depremzede kardeşlerimizin kaldıkları misafirhanelerle tehdit edilmesi vicdansızlıktır. Aziz milletimize inanıyor ve güveniyoruz ki bu zihniyete sandıkta gerekli dersi yine milletimiz verecektir." ifadesini kullandı.
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