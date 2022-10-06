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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’i kabul etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 19:13:00 - 2022-10-06 19:58:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor.

İspanya Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti.

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