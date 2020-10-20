  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen (Fransız İslam’ı), (Avrupa İslam’ı), (Avusturya İslam’ı)
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen (Fransız İslam’ı), (Avrupa İslam’ı), (Avusturya İslam’ı)

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:45:14 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen (Fransız İslam’ı), (Avrupa İslam’ı), (Avusturya İslam’ı)
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusu harekete geçti! Türkiye'yi kızdıracak hamle
Dünya

Yunan ordusu harekete geçti! Türkiye'yi kızdıracak hamle

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini yeniden Akdeniz'e göndermesi, Yunan ordusunu alarm durumuna geçirdi. Yunan Ekathimerini gazetesi, askeri plan..
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü

Müslümanlar zafer ilan etti! Fransa'nın bir kalesi daha düştü
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay