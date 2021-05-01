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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tweetinde, dün paylaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.

 

 

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