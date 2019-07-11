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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 00:40
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim
  3. Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari
  4. Irak Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi
  5. Hakan Fidan
  6. Hulusi Akar

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