Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, AK Parti kongreye gidiyor! Ömer Çelik Türkiye'ye duyurdu

AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı saat 14.20 sıralarında başladı.

MKYK toplantısına bakanların da katıldığı öğrenildi.

AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

"Kongre süreci ile ilgili MKYK'mıza teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu takvimin Mart sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Mart sonunda büyük kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibariyle delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim'de belde kongreleri olacak. İlçe kongreleri de 12'de olacak. 93 kadar sürmesi söz konusu. 28 Aralık'ta il kongreleri başlayacak. Mart sonuna kadar yetişmesi ve büyük kongre gerçekleşecek.

Yeni dönemdeki siyasi faaliyetler meclis çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Milletvekillerimiz illerde vatandaşlarımızla buluşacaklar. Diyarbakır annelerinin direnişi 6. yılına girdi.