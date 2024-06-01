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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Irak ataması dikkat çekti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Irak ataması dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-01 00:41:00 - 2024-06-01 00:43:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Irak ataması dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunun Vergi Başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri Daire Başkanı Musa Turhan görevden alındı. Turhan’ın görevden alınması ile boşalan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ise Enver Verep atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise Çalışma Genel Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alındı.

Kaynak: AA

 
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