Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşecek

CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un NATO zirvesinden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti. Macron görüş ayrılıklarının devam ettiğini ama bunları konuşarak çözüme kavuşturabilmeyi umut ettiğini aktardı.