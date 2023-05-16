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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu görüşecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-05-16 16:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de, Cumhur İttifakı olan partilerin liderlerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de, Cumhur İttifakı olan partilerin liderlerini kabul edecek.

4 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı partileri liderleriyle görüşecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

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