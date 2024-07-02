Sanatçı Şükriye Tutkun, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı. Sanatçı Tutkun, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım.' dedi.

Sanatçı Şükriye Tutkun, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Tutkun, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım.' dedi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 'KEŞKE BABAMIZ OLSA' DEDİM DİYE DIŞLANDIM.'

'Yatılı okulda beraber büyüdüğümüz bir kız arkadaşım şimdi benimle konuşmuyor. Ben Erdoğan için 'Baba' demişim diye. Biz baba görmedik. Adam gibi adam görünce 'Keşke babamız olsa' dedim diye beni neden yargılıyorsun? Aynısını sende yaşadın. Yine aynı şeyi söylerim. Bunlar söylendiğinde dışlamak çok saçma. Beni dışladığınızda ne oldu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel gidip kiminle görüşüyor? O zaman onu da reddedin bakalım. Sağcılık ve Solculuk bitti.'