Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir kimse önümüzü kesemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir."

" Şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz."

"6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir anda evleri yuvaları, işyerleri yıkılan depremzedelerimize Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde yapacağımız 319 bin konut ve köyeviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir, bizim emanetimizdir. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir. İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize; meclisimizin 27. döneminde ülkemize ve milletimize yaptığınız hizmetler için şahsım ve milletim adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde milletvekilliği hem meclis çalışmaları hem seçilen şehrin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesine katkı sunmanın manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu meclis milli iradenin tecelliyahı, cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz Destanı'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini yürüten 27. Dönem meclisimiz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor."

Tabii bu dönemin bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk meclisi olmasıdır. Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık. Biliyorsunuz henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Sistem ilk döneminde Covid-19 küresel salgınının savaşla pek çok krizle ülke içinde de bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat felaketinin canımızdan can koparan, şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman Milletvekili Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız felakette hayatını kaybettiler. Tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu da biliyorum. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık. Allah'ın izniyle de kalmayacağız."

'Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi'

"Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Sistemin sağladığı hızlı karar alma ve güçlü icra kabiliyeti sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla ve en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz. Kardeşlerim coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın ve hükümranlığımız her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir. 6 asırlık Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurduğumuz son devletimiz Cumhuriyeti'mizin de ilk asrını geride bıraktık. Cumhuriyeti'mizin ilk asrı da kendi içinde inişli çıkışlı geçti. Tek parti devrinden, çok partili siyasi hayata geçişimiz, ardından başlayan darbeler, muhtıralar silsilesi, demokrasi ve kalkınma hamleleri, ekonomik sıkıntılar, terör saldırıları yaşadık. Dünyada ve bölgemizde ortaya çıkan hadiselerin ülkemize olan yansımalarından komşularımızla ve müttefiklerimizle yaşadığımız gerginlikler kadar daha pek çok başlığı buna ilave edebiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi. Ama bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimiz ışığında ilerledik, bundan sonra 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna doğru yürüyeceğiz."

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'Hiçbir kimsenin önümüzü kesemeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik'

"Son yıllarda ardı adına maruz kaldığmız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize daha yaklaşmış olacaktık. Geçtiğimiz yirmi yılda kurduğumuz güçlü demokrasinin verdiği imkanları kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engeli bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerinin dimdik durduğu ve hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğünü hiçbir kimsenin önümüzü kesemeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik."