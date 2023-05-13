Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsi ortaya çıkacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bay bay Kemal'in kapalı kapılar arasında ne sözler verdiği bilinmiyor. Yarın millet oy verecek fakat daha hiç kimse bay bay Kemal ile PKK'nın siyasi kanadı arasında ne sözler verildiğini bilmiyor. Bay bay Kemal FETÖ'cü alçakların eline tutuşturduğu kasetlerin montaj olduğunu kendisi söyledi. Muharrem İnce'ye atılan iftiralarında failleri de ortaya çıkacaktır. Rusya ile aramızı bozma ihalesini kimin verdiği de ortaya çıkacaktır. Ortada hiçbir şey yokken Alevi-Kürt videolarının niçin çekildiği, Pensilvanya'da 8 saat boyunca kimlerle hamburger yenildiği, Londra'daki tefecilere hangi tavizlerin altın tepside sunulduğu, evet bunların hepsi gün gelecek tek tek milletin önüne serilecektir. Biz o gün gelene kadar meselenin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Her fırsatta gerçek yüzlerini millerimize anlatmaya devam edeceğiz.

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