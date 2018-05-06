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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarına hitap etti. Erdoğan: 'İhracatımız yıllık 160 milyar doların üzerine çıktı. Hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak. 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık.' dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 500 milyar dolar

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye-Sırbistan iş forumu toplantısında konuştu. Erdoğan, ihracattaki hedefin 500 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış  ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek,  çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade  mevcuttur.

İnşallah yarın yapacağımız Türkiye-Sırbistan  Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliğimizdeki ivmeyi  daha da artıracağız.

 (Türkiye-Sırbistan) Geçen yıl ikili ticaret  hacmimiz 1 milyar doların üzerine çıktı, inşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar  dolara, sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi  yakalayabilmemiz için hepimize, siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor.

Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda  ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa liderler düzeyinde  gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız bu güçlü iradenin  birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki  ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara  teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş  toplamaya başladık.

 Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da  geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele  paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir.

HEDEF 500 MİLYAR DOLAR

İhracatımız yıllık 160 milyar doların üzerine çıktı. Hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak. 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:56
  1. erdoğan
  2. iş dünyası
  3. seçim
  4. erken seçim
  5. 24 haziran

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