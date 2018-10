Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklarımız tamam tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede revizyon iddialarıyla ilgili, "Medya sürekli bu tür revizyonları yapar, biz de onlardan öğreniriz. Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" dedi. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme dair şunları söyledi:

Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu yeni havalimanında gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu. Neymiş bu tür resepsiyonlar sadece Ankara'da kutlanırmış. Yıllarca Zafer Bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak istediler. Bu kesimin ne cumhuriyete ne milletimize en küçük bir faydalarının dokunduğu baki değildir. Biz bunlara salon cumhuriyeti, gardırop Atatürkçüsü diyoruz.

Yeni havalimanı 42 ayda bitti. İşte Berlin... 2006'da temel attı. Hâlâ devam ediyor. Almanlar kendi gazetelerinde 'İstanbul havalimanı bitti, Berlin ne hâlde' diyor. Biz inandık azmettik. ‘Burada havalimanı olmaz’ diyenler bunun olduğunu gördüler.



BİR GECE ANSIZIN...

Suriye meselesini çözmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Suriye’de yeniden huzuru sağlamak kardeşlerimize karşı vefamızın da gereğidir. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygısı konusunda en ufak bir şüphesi yoktur. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki amaçlardan biri de Türkiye’yi Suriye ve Irak üzerinden yürütülen bu büyük proje karşısında pasif duruma düşürmekti. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz dörtlü zirve ile uzlaşma zeminini genişletme yolunda önemli bir adım attık. İnşallah Suriye meselesinde uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesini temin edeceğiz. Tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan bir odak şimdi bu iğrenç oyunu yeniden sahnelemeye çalışıyor. Bu DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz. Sadece bununla kalmayacak Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı, programımızı hazırladık. Geçtiğimiz günlerde fiili müdahalelerimiz başladı. Yakında daha kapsamlı operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.



ZATEN BİTTİN, GİDİYORSUN

İki şehidimiz donarak şehit oldu. Yok elbiseleri mi yoktu? gibi Bay Kemal buralardan kendine rant elde etmeye çalışıyor. Bay Kemal, benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak yürümek de. Şu anda bizim askerimizin tüm teçhizatı, hepsi dünyadaki en modern tüm orduların kullandığı malzemelerdir. Zaten bittin, gidiyorsun. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. CHP de bu millet de senden kurtulacak.



MELİH BEY YOL ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den adayı olacağı yönündeki soru üzerine Erdoğan "Melih Bey, benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Kabine revizyonu ve bakanlık sayısının düşürülmesi konuşuluyor. Mevcut bakanlardan belediye başkanlığına aday olabilir mi?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: Medya sürekli bu tür revizyonları yapar, biz de onlardan öğreniriz. Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle yeni bir sistem inşa ettik. Bunu da bu şekilde sürdüreceğiz. Ama bunlar tabi olmaz değil, yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir ama şu an böyle bir durum söz konusu değil.

PYD’Lİ HAİNLER FIRAT’IN DOĞUSUNDA MEZARLARINI KAZIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili net mesajlar vermesinin ardından PYD’li teröristler muhtemel askerî harekâta karşı vaziyet almaya çalışıyor. ABD desteğiyle bölgeye yerleşen teröristler, stratejik noktalara siper ve hendekler kazıp, hakim noktalara ağır silahlar ve nöbetçiler yerleştiriyor. İstihbarat kaynaklarından edinilen bu bilgiler uydu fotoğraflarıyla da belgelendi. Teröristlerin ani bir baskından canlarını kurtarmak için tüneller kazıp sığınaklar inşa ettiği de fotoğraflarda açıkça görülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta “Terör örgütü hendek kazıyor, mezarlarını hazırlıyorlar. Artık doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Menbiç’te oyalanmak yerine Fırat’ın doğusuna dönüyoruz” demişti.