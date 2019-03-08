0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye geliyor

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart günü Hakkari’ye geleceğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye geliyor

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart günü Hakkari’ye geleceğini söyledi.


Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart Pazartesi günü Hakkari’de düzenlenecek mitinge katılacağını belirtti. Herkesi mitinge davet eden Gür, “Hakkari’miz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza, liderimize, mazlumların umudu milletin adamına sahip çıkacaktır. Hakkâri kendini milletine adamış olan lideri ile buluşacak ve ahitleşecektir. 31 Mart zaferi için liderimize söz vermek için tüm Hakkâri bir arada olacaktır inşallah. 11 Mart Pazartesi günü saat 14.30’da valilik önü miting alanında düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olacağı inancındayız. İnşallah her zaman olduğu gibi yine hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Hakkari’mize yakışır bir şekilde uğurlamaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız seçim öncesi yoğun bir tempoda il il, ilçe ilçe gezerek mitinglerimize teşrif etmektedirler. Tekrardan mitingimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Halkımızın teşrifi bizleri onurlandıracaktır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evleri yanan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı
    1. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    3. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    4. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    5. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    6. KSÜ personeline rekor promosyon
    7. Geleceğiniz güvence altında
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    10. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    11. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    12. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    13. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    14. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    15. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    16. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    17. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    18. Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül
    19. İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı..
    20. FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu
    21. Ha Hitler, ha Dökme! Bu sözler..
    22. Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
    23. Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden..
    24. Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü..
    25. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    26. TOKİ Başkanı projeye katılım sayısını..
    27. 8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük..
    28. Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret..
    29. Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    30. “Burası Türkiye burada iş var”
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir