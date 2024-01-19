Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hadis alanındaki projeleri tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde konuştu. Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz de bugün bu anlamlı geleneği ihya etmek, önemli ilmi projelerin tanıtımını ve icazet merasimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. İslam ülkelerinden icazet törenimize teşrif eden kıymetli ilim erbabımıza Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan üç aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur'anları kabul buyurmasını niyaz ediyoruz.

Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.

Filistin ve Gazze halkı olmak üzere zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz.

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Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz, hali, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnektir. Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: Size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünneti. Efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ HADİS ÇALIŞMALARI

Aziz kardeşlerim İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim.

Tüm bu ilmi çalışmalara katkı ve emek verenlerden Allah razı olsun.