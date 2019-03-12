Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak."
IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.12 Mart 2019 Salı 12:52
IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak."12.03.2019 12:47:41TSINNNN
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