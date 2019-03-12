Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak." IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.

IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak."12.03.2019 12:47:41TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.