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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

 

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