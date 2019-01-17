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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidiyor!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşecek konserine katılacağını söyledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say’ın yarın Ankara’da gerçekleşecek "Truva Sonatı" konserine katılacak.

Gelişmeyi Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya şu satırlarla duyurdu:

"Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yarın Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Davete Erdoğan’ın sıcak baktığı ve gitme yönünde eğilim gösterdiğini de belirtmiştik.

Cumhurbaşkanlığında yapılan değerlendirme sonucunda karar çıktı ve daha önce Fazıl Say’a "Gelebiliriz" şeklinde iletilen karar bu kez kesinleşti. Erdoğan, yarın akşam Ankara Congresium salonunda gerçekleşecek konsere katılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı’na çok yakın bir kaynak, "Yarınki Fazıl Say konserine Sayın Cumhurbaşkanı katılacak mı?" sorumuza, "Evet gidecek. Hep beraber gideceğiz" yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:32
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. fazıl say

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  • KARADAĞLIKARADAĞLI17 dk önce
    VAY BEEE, DEMEK ARTIK MOZART DİNLEYECEK.

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