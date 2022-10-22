Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca siyasi partilere önemli çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bizim siyaset anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Devletimizin nazarında insanımızın tamamı eşit derecede hizmete ve hürmete layıktır. Her biri birinci sınıf vatandaşımızdır. Bize oy versin veya vermesin ayrımcılık izine restlayamazsınız. Ülkemize çağ atlattık.

Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği mesafeyi çok iyi görüyor, takdir ediyor. Başörtülü kızlarımızın en temel hakkı olan eğitim hakları saçma sağan gerekçelerle ellerinden alınmıştı. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün bir tarafta faşist bir cenderede sıkışıp kalmıştı. Girişimcilerimiz dışlanıyordu. Pek çok alanda insanımızı tek tipleştirmeye çalışan bir anlayış hakimdi.

'Elitlerin, faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başardık'

Yerlerde sürülen bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Milletimizin desteği ve gayretiyle hayal dahi edilemeyen nice reformu hayata geçirdik. Tüm bunları da elitlerin, faşist, baskıcı, yasakçı tavrına rağmen başardık. Anayasa Mahkemesinin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk.

'Faiz lobileri çökmeye başladı'

Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

Kimse bizle yarışamaz

Dünya ve onunla birlikte Türkiye değiştikçe beklentileri de farklı hale gelmektedir. Sürekli yeni projelerin peşinde koşuyorsak hak ve özgürlükler konusunda da çıtayı yükseğe taşıyoruz. Türkiye'de vatandaşa hizmet konusunda bakanlıkları ve belediyeleri konusunda kimse elimize su dökemez. Milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda da kimse bizle yarışamaz.

Siyasi Partilere çağrı

Muhalefete sorunun değil çözümün parçası olun diye çağrı yaptık yine yapıyoruz. Olmadık bahane ve şartlar sunarak ipe un sermekten vazgeçin. Güçlü aile güçlü millet demektedir.

Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım.

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