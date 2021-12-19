Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Amerika'ya Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum felaket. Biz doğru yoldayız. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan hükmü bize öyle sıradan gelen hüküm değil” dedi.