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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi ve duayı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

23 Haziran 2019 Pazar 08:22
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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 08:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • HuseyinHuseyin1 sa önce
    Gece gece ne isi var orada.

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