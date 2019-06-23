Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan'da dua etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi ve duayı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

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